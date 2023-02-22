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Военный лётчик: реакция России на применение Киевом западных истребителей будет немедленной

2:14
Силовые структуры

Киевский режим продолжает выпрашивать у "партнёров" из стран НАТО истребители, которые Запад пока поставлять отказывается. Однако, скорее всего, как и в случае с танками добро на это будет получено. Смогут ли самолёты переломить ход спецоперации, объяснил в беседе с Pravda.Ru заслуженный военный лётчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

Военный лётчик: реакция России на применение Киевом западных истребителей будет немедленной

Эксперт отметил, что речь идёт о самолётах четвёртого поколения, которые имеют систему радиоэлектронной борьбы, однако для российских сил и средств ПВО это не столь важно.

Он отметил, что самолёты западных стран похожи друг на друга и по техническим характеристикам, и по возможностям боевого потенциала. Соответственно, они так же в дуэльной ситуации одинаково себя ведут и при борьбе с пролётом средств ПВО наземных, которые будут их, конечно, перехватывать, стараться уничтожать.

"Надо будет прорвать ПВО и преодолеть. И потом ещё ввязаться в конфликт боевых действий. То есть нанести удар по нашим объектам, допустим. И мы же будем противодействовать тут же", — пояснил собеседник издания.

По мнению лётчика, Украина не столько выиграет от применения авиации, сколько проиграет.

Россия на поставку Киеву самолётов может ответить только тем, что будет просто уничтожать их, считает генерал. И не будет ждать, пока противник нанесёт удар, например, по Белгородской области.

"Что мы будем молчать и сидеть, просто так вот руки сложа, как школьники первого класса? Ответ будет немедленный или гиперзвуковым оружием и ударами ракет "земля-земля" оперативно-тактического назначения. Конечно, результативность этого перелёта 12 или 16 самолётов упадёт, ещё не взлетая, где-то процентов на 30. А ещё взлетят. Где работают у нас С-300? "Буки" работать начнут, "Стрела", "Оса-АКМ", а потом ещё и наши истребители ввяжутся в бой. В результате, если вернутся из этой группы три-четыре самолета — это хорошо", — заключил офицер.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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