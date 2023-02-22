На участке Сватово — Кременная продолжаются ожесточённые бои. Армия России днём и ночью атакует позиции противника, обеспечивая возможность для наступления пехотных подразделений.
Один из солдатов Вооружённых сил Украины сообщил о плохом положении на участке фронта в районе Кременной. По словам бойца, войскам не хватает квалифицированных кадров, прошедших боевое слаживание. Военный ВСУ пожаловался в соцсетях, что русская армия продвигается на расстоянии около четырёх километров. Также он информирует о плотной работе снайперов ВС РФ. Об этом информирует "Военное обозрение".
Ранее сообщалось, что военные ВС РФ уничтожили отряд ВСУ в ближнем бою.
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