Солдат ВСУ пожаловался на тяжёлое положение под Кременной

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На участке Сватово — Кременная продолжаются ожесточённые бои. Армия России днём и ночью атакует позиции противника, обеспечивая возможность для наступления пехотных подразделений.

Один из солдатов Вооружённых сил Украины сообщил о плохом положении на участке фронта в районе Кременной. По словам бойца, войскам не хватает квалифицированных кадров, прошедших боевое слаживание. Военный ВСУ пожаловался в соцсетях, что русская армия продвигается на расстоянии около четырёх километров. Также он информирует о плотной работе снайперов ВС РФ. Об этом информирует "Военное обозрение".

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ уничтожили отряд ВСУ в ближнем бою.