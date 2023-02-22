Николай Долуда: "Президент обозначил фронт, который проходит через сердца народа. Россию не победить!"

4:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда прокомментировал Послание Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию.

Послание Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию прозвучало в минуту серьёзных исторических вызовов, перед которыми ещё не стояла Россия. Впервые правители США и всех стран атлантического альянса открыто заявляют не просто об угрозе, но о намерении уничтожить Россию, стереть с лица земли как суверенное государство, дерзнувшее противостоять беспрецедентной жестокости, звериной природе империализма, чье ненасытное чрево заглатывает все новые и новые недра, земли, государства и населяющих их народы с целью обогащения.

Россия единственная страна в мире, которая в полный рост восстала против вседозволенности стран НАТО и преградила им путь.

По своей сути послание Президента является обращением Главнокомандующего не только к тем, кто участвует в управлении государством, но и ко всему народу. Ко всем, кто причастен к великому и мужественному стоянию на Донбассе, к удержанию боевых рубежей, к освобождению каждого метра многострадальной земли Донбасса. Как клич к единению Руси Ивана Калиты, как воззвание Минина и Пожарского к борьбе с польским интервентами — мощно и стратегически однозначно прозвучали слова Президента о том, что Россия у нас у всех одна — единая, завещанная героическими предками Родина. И никогда, никаким негодяям, бандеровцам, фашистам мы не позволим отдать её на растерзание.

В том, что Президент не стал перечислять всех участников специальной военной операции, конечно, не только фактор ограниченного по времени формата Обращения. Президентом, Главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской Федерации чётко обозначен фронт, который проходит через сердца не только каждого воина и добровольца, но и их матерей, жён, детей, братьев и сестёр. Потому победить Россию на поле боя невозможно. И расчленить общество внутри страны, чтобы обессилить Россию-матушку, — пустая затея. Сердце России — её народ — уже дал оценку тем, кто отступился, отказался от Родины.

Сегодня в одном строю хлебороб, пахарь, представители бизнеса, учителя, врачи, деятели культуры. Все отрасли экономики, политика, ВПК — социальная, культурная сферы становятся единым организмом единой страны. Именно в единении и осознании своей силы — неопровержимый факт того, что Россию не опрокинуть, не отменить!

Свыше 16 тысяч казаков-воинов, которые приняли и принимают участие в СВО, объединены в 13 войсковые добровольческие отряды и мужественно удерживают позиции на горячих точках СВО. Налажена система боевой подготовки казаков-добровольцев и ротации личного состава отрядов. В ближайшее время будут созданы ещё три казачьих добровольческих отряда. Казаки России настроены решительно и до победного конца.

Главнокомандующий объявил об отпуске в 14 дней для тех воинов, которые выполняют боевые задачи в зоне боевых действий полгода, — без учёта времени на дорогу. Россия, всегда возрождается — по воле и Благодати Божьей. За год ведения СВО мы научились переводить дыхание. И набираться сил. Очень важным для единения страны прозвучало решение Президента о создании Фонда помощи семьям погибших, раненых, тех, кто сражается на передовых рубежах СВО. Отделения Фонда будут развёрнуты во всех регионах страны. Россия была и остаётся Великой и никогда не станет на колени! В этом главный смысл Послания и неиссякаемый источник нашей единой воли к Победе!