Артиллеристы 150-й МСД войск ВС России применяют в зоне СВО САУ "Мста-С" с защитным козырьком

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Чтобы защитить бронетехнику от ударов дронов-камикадзе противника, российские войска активно применяют защитные козырьки. Это металлический каркас, который устанавливается над башней. До специальной военной операции такой апгрейд ВС РФ производили лишь с танками, теперь козырьки ставят и на САУ "Мста-С".

150-я мотострелковая дивизия показала видеокадры работы самоходной гаубицы.

"Как указывается, "козырёк" служит основой для установки маскировочной сети. Она натягивается при выполнении задач с временных огневых позиций, когда САУ работают по принципу "кочующего орудия"", — пишет "Военное обозрение".

В ходе СВО тактика ВС РФ стала доминирующей. Она заключается в перемещении артиллерии между огневыми позициями, которые были определены заранее. Таким образом ВСУ с меньшей долей вероятности могут обнаруживать российскую технику, сообщает источник.