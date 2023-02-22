Чтобы защитить бронетехнику от ударов дронов-камикадзе противника, российские войска активно применяют защитные козырьки. Это металлический каркас, который устанавливается над башней. До специальной военной операции такой апгрейд ВС РФ производили лишь с танками, теперь козырьки ставят и на САУ "Мста-С".
150-я мотострелковая дивизия показала видеокадры работы самоходной гаубицы.
"Как указывается, "козырёк" служит основой для установки маскировочной сети. Она натягивается при выполнении задач с временных огневых позиций, когда САУ работают по принципу "кочующего орудия"", — пишет "Военное обозрение".
В ходе СВО тактика ВС РФ стала доминирующей. Она заключается в перемещении артиллерии между огневыми позициями, которые были определены заранее. Таким образом ВСУ с меньшей долей вероятности могут обнаруживать российскую технику, сообщает источник.
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