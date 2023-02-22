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Взгляд: Запад "уломал" Зеленского смириться с потерей Артёмовска в ходе СВО

1:25
Силовые структуры

Когда в Артёмовске (Бахмуте) завязались ожесточённые бои, Киев заявлял, что сдавать его не будут ни под каким предлогом, так как он имеет стратегическое значение. Но за несколько недель город превратился для ВСУ в "мясорубку" и теперь президент Украины Владимир Зеленский считает его не таким уж и значимым, поэтому удерживать Бахмут не будут.

Взгляд: Запад "уломал" Зеленского смириться с потерей Артёмовска в ходе СВО

Что ещё может сказать киевское руководство, когда Артёмовск в полукольце, жителей пригорода эвакуируют, а бои идут в самом центре города?

"Но есть ещё один важный момент. По сути, Зеленскому удалось "продать" сдачу Артёмовска Западу, и прежде всего США. Судя по многочисленным публикациям в западных изданиях, консультанты из Америки давно уговаривали Киев не тратить попусту в Артёмовске живую силу и сосредоточиться на подготовке контрнаступления в направлении российского Крыма. Это контрнаступление должно переломить ход конфликта и доказать, что направляемая Киеву помощь имеет смысл", — пишет газета "Взгляд".

Проще говоря, Запад "уломал" Зеленского следовать своей тактике, а он пошёл на это, получив утвердительный ответ в вопросах поставок танков и более дальнобойного оружия. Оборона Артёмовска была заведомо обречена и являлась ничем иным, как шоу, полагает источник.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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