Взгляд: Запад "уломал" Зеленского смириться с потерей Артёмовска в ходе СВО

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Когда в Артёмовске (Бахмуте) завязались ожесточённые бои, Киев заявлял, что сдавать его не будут ни под каким предлогом, так как он имеет стратегическое значение. Но за несколько недель город превратился для ВСУ в "мясорубку" и теперь президент Украины Владимир Зеленский считает его не таким уж и значимым, поэтому удерживать Бахмут не будут.

Что ещё может сказать киевское руководство, когда Артёмовск в полукольце, жителей пригорода эвакуируют, а бои идут в самом центре города?

"Но есть ещё один важный момент. По сути, Зеленскому удалось "продать" сдачу Артёмовска Западу, и прежде всего США. Судя по многочисленным публикациям в западных изданиях, консультанты из Америки давно уговаривали Киев не тратить попусту в Артёмовске живую силу и сосредоточиться на подготовке контрнаступления в направлении российского Крыма. Это контрнаступление должно переломить ход конфликта и доказать, что направляемая Киеву помощь имеет смысл", — пишет газета "Взгляд".

Проще говоря, Запад "уломал" Зеленского следовать своей тактике, а он пошёл на это, получив утвердительный ответ в вопросах поставок танков и более дальнобойного оружия. Оборона Артёмовска была заведомо обречена и являлась ничем иным, как шоу, полагает источник.