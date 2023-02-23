Татарский: наши трудности на фронте объясняются ленью и наплевательством генералов

Уже несколько дней российские военные аналитики и военкоры обсуждают появившуюся информацию, что различные подразделения ВС РФ на передовой по-разному снабжаются боеприпасами.

По мнению ополченца Народной милиции ДНР первой волны Максима Фомина, известного под творческим псевдонимом Владлен Татарский, это проблема имеет простое объяснение.

"Многие наши трудности на фронте объясняются элементарной ленью и наплевательским отношением к проблемам высшего генералитета", — написал доброволец в своём Telegram-канале.

Татарский пояснил, что не раз лично был свидетелем подобных ситуаций, а потому призвал не верить в конспирологические версии о происках врагов России.

Ранее американская конгрессвумен обвинила президента США в "целовании зада" Зеленского, вместо решения проблем собственных граждан.