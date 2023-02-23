РИА Новости: на полигоне в Заполярье рождается новый ядерный паритет России

2:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После послания Федеральному собранию Владимира Путина западный мир "взорвался". Вчера СМИ не утихали, рассуждая над вопросом приостановки участия России в ДСНВ. Но был в выступлении российского президента и ещё один знаковый пункт, который многие обошли стороной.

"Путин потребовал от Министерства обороны и корпорации "Росатом" обеспечить готовность ядерного полигона в Заполярье к проведению испытаний новых образцов вооружений", — обращает внимание на интересный факт обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.

Во время своей речи Владимир Путин несколько раз обвинил Запад во лжи и желании разрушить Россию. Однако заместитель министра обороны РФ Сергей Рябов напомнил, что НАТО почему-то забыло включить ядерные арсеналы Британии и Франции в перечни вооружений, а США в 2022 году переименовали около 500 боезарядов с целью скрыть их. Но Вашингтон продолжает требовать от Москвы открытый доступ ко всем базам хранения, в том числе секретным, пишет обозреватель.

Он отметил, новость о том, что советский атомный полигон за полярным кругом будет расконсервирован, не вызвала удивления в определённых кругах, так как с 1950-х годов на Новой Земле функционировало три таких полигона, которые были главными в своём роде и 94% всех испытаний ядерного оружия проводились на полярных островах.

"Чтобы понимать, насколько глубоки и продуманны любые слова Владимира Путина, нужно добавить, что полигон существовал не только на бумаге. Есть программа поддержания его функциональной готовности, в рамках которой ещё 9 февраля Российский федеральный ядерный центр заявил, что там полностью готовы возобновить испытательные и экспериментальные программы. Да, вы не ослышались: за две недели до президентского послания", — пишет савчук в своём материале.

У России есть чем ответить Западу на постоянные провокации. Современный ударный потенциал страны и технологии 21 века позволяют сделать весьма прозрачный намёк в том, что РФ будет защищаться, и вовсе не обязательно доставлять ракеты к берегам.

"Что поделать, если наши западные партнёры приходят в себя, только когда им прямо в нос суют термоядерный дробовик", — заключил Савчук.