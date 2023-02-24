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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: НАТО разжёг конфликт на Украине, не сдержав обещание перед Россией

1:10
Силовые структуры

Конфликт на Украине начался по вине НАТО, ведь альянс не сдержал данное России обещание не расширять военный блок. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: НАТО разжёг конфликт на Украине, не сдержав обещание перед Россией

Во время Совбеза ООН он отметил, что Запад совершил серьёзную ошибку в отношениях с Москвой. По его словам, Россия решилась на проведение специальной военной операции (СВО) из-за стремления НАТО распространить своё влияние на новые территории.

"Следовало бы вспомнить о расширении Североатлантического альянса при том, что было дано обещание этого не делать", — подчеркнул Макговерн.

Кроме того, он напомнил, что обещание НАТО об отказе от расширения не закреплено в официальных документах. Как пояснил бывший аналитик ЦРУ, такая ситуация сложилась из-за нежелания ФРГ подписывать подобное соглашение и существования Организации Варшавского договора.

Ранее американский конгрессмен Пол Госар заявил, что некоторые государственные деятели США из-за своей ненависти к РФ пытаются втянуть страну в новую мировую войну.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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