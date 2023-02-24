Конфликт на Украине начался по вине НАТО, ведь альянс не сдержал данное России обещание не расширять военный блок. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.
Во время Совбеза ООН он отметил, что Запад совершил серьёзную ошибку в отношениях с Москвой. По его словам, Россия решилась на проведение специальной военной операции (СВО) из-за стремления НАТО распространить своё влияние на новые территории.
"Следовало бы вспомнить о расширении Североатлантического альянса при том, что было дано обещание этого не делать", — подчеркнул Макговерн.
Кроме того, он напомнил, что обещание НАТО об отказе от расширения не закреплено в официальных документах. Как пояснил бывший аналитик ЦРУ, такая ситуация сложилась из-за нежелания ФРГ подписывать подобное соглашение и существования Организации Варшавского договора.
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