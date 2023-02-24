Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: НАТО разжёг конфликт на Украине, не сдержав обещание перед Россией

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Конфликт на Украине начался по вине НАТО, ведь альянс не сдержал данное России обещание не расширять военный блок. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Во время Совбеза ООН он отметил, что Запад совершил серьёзную ошибку в отношениях с Москвой. По его словам, Россия решилась на проведение специальной военной операции (СВО) из-за стремления НАТО распространить своё влияние на новые территории.

"Следовало бы вспомнить о расширении Североатлантического альянса при том, что было дано обещание этого не делать", — подчеркнул Макговерн.

Кроме того, он напомнил, что обещание НАТО об отказе от расширения не закреплено в официальных документах. Как пояснил бывший аналитик ЦРУ, такая ситуация сложилась из-за нежелания ФРГ подписывать подобное соглашение и существования Организации Варшавского договора.

Ранее американский конгрессмен Пол Госар заявил, что некоторые государственные деятели США из-за своей ненависти к РФ пытаются втянуть страну в новую мировую войну.