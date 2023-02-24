МК: три военных эксперта назвали самые острые моменты СВО

2:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Год, прошедший с момента начала специальной военной операции России на Украине, был для российской армии непростым. Тактика и характер боевых действий несколько раз менялись. Военные эксперты в беседе с "МК" попытались дать ответ на вопросы, чему армия России научилась за год и над чем ей нужно будет ещё работать.

Так, директор музея ПВО полковник Юрий Кнутов обратил внимание на то, что российским военным пришлось отказаться от некоторых тактических приёмов, которые использовались в начале спецоперации. А сейчас, по его мнению, больше используется тактика, характерная для боевых действий на истощение вооружённых сил Украины (ВСУ).

По словам аналитика, сейчас начинается демилитаризация уже техники НАТО. Он также отметил тактические удары, которые наносятся по инфраструктуре Украины, назвав это успешной и правильной операцией. И добавил, что нужно в ближайшее время бить ещё и по мостам, тоннелям, железнодорожным узловым станциям, автомобильным дорогам.

Бывший военнослужащий армии США Станислав Крапивник назвал положительным моментом то, что вовремя удалось выявить ненадёжные схемы в снабжении. И теперь есть время всё исправить и изменить.

То же, по его мнению, можно сказать и про частичную военную мобилизацию, которая вскрыла проблемы в системе. Другой плюс — получение военными России реального боевого опыта.

Офицер считает, что армии не хватает корпуса профессиональных сержантов, которые есть во многих армиях мира.

Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что российская армия обрела за год СВО боевой опыт, который приобретала в последний раз только в ходе локальных конфликтов. А это всегда лучше, чем подготовка на полигонах.

Аналитик добавил, что РФ не была готова к некоторым видам военной деятельности, например, к воздушной разведке. Не учли роль сверхмалых разведывательных беспилотников и тепловизоров, промышленность ими не занималась, заключил собеседник издания.