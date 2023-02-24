Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал обращение к гражданам страны в годовщину российской спецоперации.
Он напомнил, что ровно год назад около 07:00 выступил с кратким заявлением продолжительностью всего 67 секунд. Глава Украины назвал 24 февраля 2022 года "самым длинным днём" для страны.
"Миллионы из нас сделали выбор. Не белый флаг, а сине-жёлтый флаг", - написал Зеленский.
Ранее о годовщине СВО высказался заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Москву ждут "тяжёлые и нервные" переговоры с Киевом по мирному урегулированию конфликта. Он добавил, что корнем всех проблем являются иностранные кураторы, которые принимают решения за руководство Украины.
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