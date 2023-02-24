Зеленский: Украина выбрала не белый флаг, а сине-жёлтый в феврале 2022 года

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал обращение к гражданам страны в годовщину российской спецоперации.

Он напомнил, что ровно год назад около 07:00 выступил с кратким заявлением продолжительностью всего 67 секунд. Глава Украины назвал 24 февраля 2022 года "самым длинным днём" для страны.

"Миллионы из нас сделали выбор. Не белый флаг, а сине-жёлтый флаг", - написал Зеленский.

Ранее о годовщине СВО высказался заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Москву ждут "тяжёлые и нервные" переговоры с Киевом по мирному урегулированию конфликта. Он добавил, что корнем всех проблем являются иностранные кураторы, которые принимают решения за руководство Украины.