Политолог Сергей Марков оценил перспективы СВО: Украина готова воевать еще десять лет

2:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

"МК" собрал экспертные мнения по вопросу сроков окончания СВО. Звучащие сегодня прогнозы разные, кто-то считает, что спецоперация сойдёт на нет уже к концу 2023 года, а кто-то уверен, что финал будет спустя годы.

Директор Института политических исследований Сергей Марков предлагает провести в России тотальную мобилизацию. Если этого не сделать, то "мы втягиваемся в десятилетнюю войну", так как Западные страны ничего не потеряли в конфликте и продолжат спонсировать Киев. Украина потеряла уже сейчас порядка 100 тысяч солдат, а за годы эта цифра дойдёт до миллиона.

"Украина готова воевать ещё десять лет. Российская история тоже показывает, что наш народ готов терпеть существенные невзгоды, потери, трудности. То есть мы тоже можем воевать десять лет. Поэтому, если ничего не поменяется, через десять лет всё будет примерно так же", — предполагает Марков.

Под тотальной мобилизацией политолог имеет в виду производство всей необходимой для армии номенклатуры. Кроме того, призванных на службу должно быть не 300 тысяч, а порядка миллиона человек, считает Марков.

"В случае же проведения мобилизации перспективы вырисовываются такие. Есть на Украине шесть крупнейших русских городов: это Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепр, Харьков. 90 процентов населения там — русские", — высказывает мнение эксперт.

Если ВС РФ возьмут под свой контроль один из вышеперечисленных городов, то появится поле для переговоров. Если два — появятся условия для Минска-3, а если три, то настоящий мир вполне возможен, уверен собеседник.

Полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что сроки завершения СВО будут зависеть от военной помощи Запада. Если ВСУ поставят ракеты для РСЗО HIMARS с дальностью действия 300 километров, то российская армия будет вынуждена отодвигать противника на такое же расстояние от границ РФ

"Значит после того, как мы полностью освободим Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, мы должны будем освободить Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую область. Ну, а если и по ним тоже будут стрелять, то пойдет ещё дальше. Будем отодвигать на 300, на 300, на 300", — говорит Леонков.

России надо идти до польской границы, так как Варшава не будет открывать огонь из-за опасения применения Москвой ядерного оружия, заключил эксперт.