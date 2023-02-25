Глава Крыма призвал продолжить удары по инфраструктуре Украины после угроз Зеленского

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Крыма Сергей Аксёнов после угроз Киева в адрес полуострова призвал российскую армию и дальше наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

В своих соцсетях он отметил, что в таком случае украинские власти не смогут "засорять воплями эфир и мозги людям". По его словам, президент Украины Владимир Зеленский никогда не установит контроль над Крымом.

"Уверен, надо продолжать "замес" украинской инфраструктуры", — подчеркнул Аксёнов.

Руководитель Крыма добавил, что украинские чиновники отправили свои семьи в другие страны. Когда случится "грандиозный шухер", они улетят к родственникам на американских самолётах, убеждён политик. Как пояснил Аксёнов, Зеленский постоянно живёт в "наркотическом угаре", воспринимая происходящее на Украине как "бесконечное шоу". Он считает, что Киев пытается получить новую помощь от Запада с помощью угроз в адрес Крыма.

Ранее Зеленский объявил о подготовке ВСУ к захвату Крымского полуострова военным путём.