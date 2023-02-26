Су-25 ВКС РФ отработали фугасными авиабомбами ФАБ-500 по противнику в Авдеевке

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Два штурмовика Су-25 ВКС России сбросили авиационные фугасные бомбы ФАБ-500 на позиции украинской армии в Авдеевке. Об этом сообщил офицер с позывным "Саймон".

Он отметил, что на протяжении девяти лет ВСУ создавали в регионе мощный укрепрайон, который расположился вокруг искусственной возвышенности и на самом терриконе. Именно на высоте украинские войска проводят ротации, указал офицер.

Он подчеркнул, что российская авиация регулярно наносит удары по этой позиции противника, поскольку террикон является очень важным местом для полного взятия Авдеевки.

"Эта высота мешает продвигаться нашим штурмовым отрядам. Поэтому ВКС России её и обрабатывают. Для взятия Авдеевки, а оно неизбежно, это необходимо", — подытожил боец в беседе с РИА Новости.