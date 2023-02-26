Сегодня в белорусских соцсетях появились сообщения о взрыве на военном аэродроме в Мачулищах под Минском, откуда регулярно взлетает российская авиация.
Вечером военный журналист автор проекта Wargonzo Семён Пегов заявил, что его источники в Белоруссии подтверждают информацию о взрывах.
"Вероятнее всего, речь идёт об атаках беспилотников на военную инфраструктуру, на которой могут быть развёрнуты в том числе объекты российских ВКС. Источники проекта сравнивают эту атаку с инцидентами в Саратове. Более конкретных данных у нас нет. Ждём официального подтверждения", — написал военкор в своём Telegram-канале.
Добавим, официальных комментариев ни с российской, ни с белорусской стороны по этому поводу пока не было.
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