Мирные жители подконтрольной ВСУ части Артёмовска практически не получают медицинскую помощь, тогда как киевский режим предоставляет таковую исключительно своим боевикам, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
По его словам, ВСУшников лечат, а невинные гражданские вынуждены выкручиваться самостоятельно.
"Если украинские военные имеют возможность получать медицинское обслуживание, для мирного населения в городе сейчас практически нет такой возможности", — пояснил Кимаковский РИА Новости.
Сколько людей в Артёмовске нуждаются в медицинской помощи, советник врио главы ДНР не уточнил.
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