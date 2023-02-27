Советник Пушилина: ВСУ лишили мирное население в Артёмовске медпомощи

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мирные жители подконтрольной ВСУ части Артёмовска практически не получают медицинскую помощь, тогда как киевский режим предоставляет таковую исключительно своим боевикам, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

По его словам, ВСУшников лечат, а невинные гражданские вынуждены выкручиваться самостоятельно.

"Если украинские военные имеют возможность получать медицинское обслуживание, для мирного населения в городе сейчас практически нет такой возможности", — пояснил Кимаковский РИА Новости.

Сколько людей в Артёмовске нуждаются в медицинской помощи, советник врио главы ДНР не уточнил.