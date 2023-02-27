Вашингтон открыто начинает разворачивать театр военных действий на Тайване по аналогии с Украиной, следует из заявления руководителя комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрея Климова.
На брифинге, организованном медиагруппой "Россия сегодня", он отметил, что американские власти готовят тайваньских военнослужащих к боям и наращивают поставки вооружений на остров.
"В Вашингтоне не скрывают, что там готовят театр военных действий. Такой же, как в своё время они формировали на Украине", — подчеркнул Климов.
По его мнению, российская сторона в случае необходимости окажет поддержку Китаю. Сенатор призвал уменьшить количество опасных районов в мире, созданных Соединёнными Штатами Америки.
Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн сообщил о подготовке острова к войне с китайской армией.
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