Сенатор Климов: США готовят театр военных действий на Тайване по аналогии с Украиной

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон открыто начинает разворачивать театр военных действий на Тайване по аналогии с Украиной, следует из заявления руководителя комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета России Андрея Климова.

На брифинге, организованном медиагруппой "Россия сегодня", он отметил, что американские власти готовят тайваньских военнослужащих к боям и наращивают поставки вооружений на остров.

"В Вашингтоне не скрывают, что там готовят театр военных действий. Такой же, как в своё время они формировали на Украине", — подчеркнул Климов.

По его мнению, российская сторона в случае необходимости окажет поддержку Китаю. Сенатор призвал уменьшить количество опасных районов в мире, созданных Соединёнными Штатами Америки.

Ранее министр обороны Тайваня Цю Гочжэн сообщил о подготовке острова к войне с китайской армией.