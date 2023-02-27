Политолог Сергей Марков привёл несколько объяснений, пытаясь ответить на вопрос, "почему Россия не воюет по настоящему".
Марков напомнил, что Россия в 5 раз больше Украины, а российская армия в 10 раз сильнее ВСУ.
"Главная загадка года СВО, которую пытается разгадать весь мир, — почему Россия не воюет по настоящему?" — написал политолог в своём микроблоге.
Политический эксперт считает, что ВС РФ не бьют по важным целям. В стране, по его мнению, не проводят мобилизации экономики, делая вид, что спецоперация проходит где-то далеко.
Марков перечислил разные точки зрения на этот счёт. Он отметил, что Запад уверен что Россия показала свою слабость и просто не может ничего показать.
Одни патриоты, по его словам, предполагают что страна копит силу, чтобы "жахнуть", а другие патриоты подозревают, что стране мешают предатели.
"Нейтральные страны и большинство человечества просто не понимают эту загадку. Почему Россия не воюет по настоящему уже год?" — отметил политолог.
Ранее Сергей Марков объяснил, почему годовщину начала СВО в России почти не отмечали.
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