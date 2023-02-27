Ходаковский призвал критиков спецоперации ВС РФ на Украине вовремя закрывать рот

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём микроблоге высказался относительно пропаганды и политтехнологий, а не военных операций. Он поделился своими наблюдениями, которые можно считать своеобразным призывом к умеренности.

"В такие времена, как эти, труднее всего не набраться смелости открыть рот, а найти в себе силу воли вовремя его закрывать", — сказал комбат.

Ходаковский дал понять, что имеет в виду не личную скромность, а ущерб, который может причинить неловкий спикер. Комбат не назвал прямо тех, кто перегибает палку. Он призвал думать о конечном результате, если живёшь не только для себя, а для пользы дела.