Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём микроблоге высказался относительно пропаганды и политтехнологий, а не военных операций. Он поделился своими наблюдениями, которые можно считать своеобразным призывом к умеренности.
"В такие времена, как эти, труднее всего не набраться смелости открыть рот, а найти в себе силу воли вовремя его закрывать", — сказал комбат.
Ходаковский дал понять, что имеет в виду не личную скромность, а ущерб, который может причинить неловкий спикер. Комбат не назвал прямо тех, кто перегибает палку. Он призвал думать о конечном результате, если живёшь не только для себя, а для пользы дела.
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