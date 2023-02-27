Минобороны: Казахстан не поставляет военную технику на Украину

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Представители Минобороны Казахстана прокомментировали информацию в соцсетях, согласно которой республика отправляет Киеву вооружения. Как заявили в ведомстве, эти данные не являются правдой.

В министерстве сказали, что страна не поставляет оружие с августа прошлого года. Распространяемую в Сети видеозапись можно назвать старой, добавили в МО.

"Бронетехника направлялась на плановый ремонт", — отметили в Минобороны, передаёт Tengrinews.

Ранее казахстанские власти закрыли торговое представительство в России.