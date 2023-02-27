Представители Минобороны Казахстана прокомментировали информацию в соцсетях, согласно которой республика отправляет Киеву вооружения. Как заявили в ведомстве, эти данные не являются правдой.
В министерстве сказали, что страна не поставляет оружие с августа прошлого года. Распространяемую в Сети видеозапись можно назвать старой, добавили в МО.
"Бронетехника направлялась на плановый ремонт", — отметили в Минобороны, передаёт Tengrinews.
Ранее казахстанские власти закрыли торговое представительство в России.
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