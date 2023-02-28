Сатановский рассказал о секретном оружии России для уничтожения США: цунами смоет всё

1:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

РФ располагает системами, которые в состоянии уничтожить мегаполисы США и "срикошетить" по их союзникам.

Об этом сообщил глава института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Заморозка России в ДСНВ-III является ударом по Западу, но не демонстрирует возможности российского вооружения. Более действенным и наглядным для Вашингтона стало бы проведение Москвой ядерных испытаний на нейтральной территории, уверен политолог. Принцип "сперва врезать, а потом предупредить" Сатановский называет наиболее подходящим для взаимодействия с оголтелой русофобией.

"Второе: сразу же ликвидация какого-нибудь достаточно внушительного объекта, не населённого, хотя природу жалко, но ликвидация, — в какой-нибудь зоне Канады или США, полярной, скорее всего, которая бы продемонстрировала технические возможности. Как мы знаем, самое высокое в мире цунами было на Аляске — полукилометровая волна пошла в залив. Но то была природная катастрофа", — на YouTube-канале "Вальдман-LINE Alexander Waldman" сказал эксперт.

По его словам, в арсенале РФ есть системы, которые способны спровоцировать колоссальные цунами. Они могут уничтожать крупнейшие города США, а "эхо" отразится на их союзниках по ту сторону океана. Кремлю необходимо показать НАТО и Штатам, что им угрожает в случае конфликта, подытожил аналитик.