Журналистка Анастасия Кашеварова гневно отреагировала на то, что вражеские беспилотники свободно проникают на территорию России.
Кашеварова считает, что пора начать готовить людей к реальности.
"В Подмосковье и в Питере беспилотники обнаружены. Официальной нет позиции чьи они, но явно не из Нарнии", — написала Анастасия в своём микроблоге.
Она убеждена, что стране необходимо поставить на военные рельсы "хоть несколько вагончиков".
"Может пора перестать репу чесать?" — спрашивает журналистка.
Кашеварова отметила, что стране пора менять приоритеты.
"Или новое шоу с голыми ж… запустим? Есть и более важные мероприятия, да? Выборы, автопробеги, подростков еще надо …… и тик-ток запретить", — иронично высказалась Анастасия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил, что рядом с Коломной упал беспилотник.
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