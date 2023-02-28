Кашеварова об атаках беспилотников на Подмосковье и Питер: Может пора перестать репу чесать?

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журналистка Анастасия Кашеварова гневно отреагировала на то, что вражеские беспилотники свободно проникают на территорию России.

Кашеварова считает, что пора начать готовить людей к реальности.

"В Подмосковье и в Питере беспилотники обнаружены. Официальной нет позиции чьи они, но явно не из Нарнии", — написала Анастасия в своём микроблоге.

Она убеждена, что стране необходимо поставить на военные рельсы "хоть несколько вагончиков".

"Может пора перестать репу чесать?" — спрашивает журналистка.

Кашеварова отметила, что стране пора менять приоритеты.

"Или новое шоу с голыми ж… запустим? Есть и более важные мероприятия, да? Выборы, автопробеги, подростков еще надо …… и тик-ток запретить", — иронично высказалась Анастасия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подтвердил, что рядом с Коломной упал беспилотник.