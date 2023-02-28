Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг порассуждал об отношениях альянса и Москвы. Западный чиновник выступал на саммите SAMAK.
"Завершение конфликта на Украине не приведёт к нормальным отношениям с Россией", — предупредил глава объединения.
По мнению политика, странам НАТО необходимо тратить больше денег на оборону. Как объяснил генсек блока, мир стал более опасным. Вместе с этим Столтенберг отметил, что помощь ВСУ соответствует интересам альянса.
Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что НАТО и Штаты проиграли РФ битву на истощение.
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