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Столтенберг: завершение столкновения на Украине не приведёт к нормализации отношений НАТО и России

0:42
Силовые структуры

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг порассуждал об отношениях альянса и Москвы. Западный чиновник выступал на саммите SAMAK.

Столтенберг: завершение столкновения на Украине не приведёт к нормализации отношений НАТО и России

"Завершение конфликта на Украине не приведёт к нормальным отношениям с Россией", — предупредил глава объединения.

По мнению политика, странам НАТО необходимо тратить больше денег на оборону. Как объяснил генсек блока, мир стал более опасным. Вместе с этим Столтенберг отметил, что помощь ВСУ соответствует интересам альянса.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что НАТО и Штаты проиграли РФ битву на истощение.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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