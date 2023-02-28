Столтенберг: завершение столкновения на Украине не приведёт к нормализации отношений НАТО и России

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг порассуждал об отношениях альянса и Москвы. Западный чиновник выступал на саммите SAMAK.

"Завершение конфликта на Украине не приведёт к нормальным отношениям с Россией", — предупредил глава объединения.

По мнению политика, странам НАТО необходимо тратить больше денег на оборону. Как объяснил генсек блока, мир стал более опасным. Вместе с этим Столтенберг отметил, что помощь ВСУ соответствует интересам альянса.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что НАТО и Штаты проиграли РФ битву на истощение.