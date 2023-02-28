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Подполковник Марочко: ВСУ могут сформировать "танковый кулак" из техники НАТО в зоне СВО на Украине

1:43
Силовые структуры

То количество танков Leopard, которые обещал Запад, вряд ли существенно изменят картину на поле боя в зоне проведения спецоперации. Но отнестись к данным поставкам стоит серьёзно. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Андрей Марочко в беседе с корреспондентом Pravda.Ru.

Подполковник Марочко: ВСУ могут сформировать "танковый кулак" из техники НАТО в зоне СВО на Украине

Он отметил, что ВСУ необходимо на порядок больше машин, чем пообещали западные партнёры. Но на эту натовскую технику России есть чем ответить. Все необходимые виды вооружений, которые поражают танки, у ВС РФ имеются. Это и пушки "Рапира", и БМПТ "Терминатор", и современные противотанковые управляемые ракеты.

"Но тут нужно быть очень внимательным и как раз обратить внимание на то, что если фронт будет насыщен на определенных участках местности таким большим количеством этих танков, то это весьма серьёзная угроза, поскольку будет сформирован "танковый кулак", который может воздействовать на наши обороняющиеся порядки и прорвать линию обороны", — сказал Марочко.

Танки — это основа сухопутных войск для действий наступательного характера. Поэтому сейчас необходимо уделять достаточное внимание танкоопасным участкам, проводя инженерные работы и насыщая линию боевого соприкосновения противотанковыми огневыми средствами, поясняет эксперт.

"На данный момент то количество техники, которое поступило, не окажет абсолютно никакого воздействия на ход ведения специальной военной операции", — заключил подполковник.

Сегодня советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил, что первые "Леопарды" замечены в районе Артёмовска.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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