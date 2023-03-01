Рогов не верит в контрнаступление ВСУ: "Режим Зеленского горазд бросаться словами"

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Все заявления украинских властей о будущем контрнаступлении ВСУ, тем более с перечислением направлений, являются чистейшей пиар-войной, заявил представитель администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

Таким образом он прокомментировал слова украинского парламентария Романа Костенко, который пообещал скорый удар армии Украины по Мелитополю и Бердянску.

"Говорить о возможном контрнаступлении и воплотить эти задумки в жизнь — две большие разницы. Режим Зеленского горазд бросаться словами, но на поле боя все решат тактика и стратегия", — заверил Рогов журналистов издания РИА Новости.

Ранее американский военный эксперт предупредил западные страны, что они не смогут победить Россию, так как ни одна ядерная держава никогда не проигрывала воин.