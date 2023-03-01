На всех российских предприятиях, в частности, нефтегазовых станциях и больших промышленных комбинатах, особенно расположенных недалеко от украинской границы, необходимо установить систему подавления беспилотников. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госудумы по контролю ("Справедливая Россия — За правду"), член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев.
Гусев объяснил, что каждая нефтяная или крупная промышленная компания должны обязательно установить у себя систему подавления беспилотников.
"То есть над каждым предприятием раскидывается невидимый купол. Как только какое-то летательное тело попадает в него, оно теряет управление и само по себе падает, так как у него отключаются все системы жизнедеятельности. Это реально действующие технические приспособления, они есть", — сказал Гусев в разговоре с URA.RU.
Парламентарий уверен, что такими системами необходимо оснастить все крупные российские предприятия, особенно те, которые располагаются неподалёку от зоны спецоперации.
Гусев заверил, что этот вопрос уже прорабатывается Госдумой.
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