"Хуаньцю шибао": США и ЕС "выйдут из игры" на Украине, если бои перекинутся на Крым

США и Евросоюзу придётся выйти из украинского конфликта, если боевые действия перекинутся на Крымский полуостров, пишет "Хуаньцю шибао".

Представитель Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь отметил в интервью изданию, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) после получения дальнобойного оружия могут попытаться атаковать Крым.

"Это заставит США как можно быстрее разрядить обстановку и завершить конфликт", — считает эксперт.

Он также добавил, что гипотетические бои на территории Крымского полуострова будут означать максимальную вовлечённость США и ЕС в конфликт. Именно поэтому в случае эскалации западные партнёры "выйдут из игры" и остановят поддержку Украины, резюмировал специалист.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик обвинил ВСУ в участившихся атаках беспилотников на Крым. По его словам, действия Киева соответствуют логике террористического режима.