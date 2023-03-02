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"Хуаньцю шибао": США и ЕС "выйдут из игры" на Украине, если бои перекинутся на Крым

Силовые структуры

США и Евросоюзу придётся выйти из украинского конфликта, если боевые действия перекинутся на Крымский полуостров, пишет "Хуаньцю шибао".

"Хуаньцю шибао": США и ЕС "выйдут из игры" на Украине, если бои перекинутся на Крым

Представитель Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь отметил в интервью изданию, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) после получения дальнобойного оружия могут попытаться атаковать Крым.

"Это заставит США как можно быстрее разрядить обстановку и завершить конфликт", — считает эксперт.

Он также добавил, что гипотетические бои на территории Крымского полуострова будут означать максимальную вовлечённость США и ЕС в конфликт. Именно поэтому в случае эскалации западные партнёры "выйдут из игры" и остановят поддержку Украины, резюмировал специалист.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик обвинил ВСУ в участившихся атаках беспилотников на Крым. По его словам, действия Киева соответствуют логике террористического режима.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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