США и Евросоюзу придётся выйти из украинского конфликта, если боевые действия перекинутся на Крымский полуостров, пишет "Хуаньцю шибао".
Представитель Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь отметил в интервью изданию, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) после получения дальнобойного оружия могут попытаться атаковать Крым.
"Это заставит США как можно быстрее разрядить обстановку и завершить конфликт", — считает эксперт.
Он также добавил, что гипотетические бои на территории Крымского полуострова будут означать максимальную вовлечённость США и ЕС в конфликт. Именно поэтому в случае эскалации западные партнёры "выйдут из игры" и остановят поддержку Украины, резюмировал специалист.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик обвинил ВСУ в участившихся атаках беспилотников на Крым. По его словам, действия Киева соответствуют логике террористического режима.
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За прошедший год изменились как сами войска Украины, так и пленные, которые попадают к ВС РФ.