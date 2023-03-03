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Discreed.RU: на Крым бросят 14 карательных бригад и пять "самых жестоких" батальонов

2:18
Силовые структуры

Команда Зеленского совместно с экспертами американского Института изучения войны (ISW) озвучивает нарратив о скором наступлении ВСУ. Сама идея атаковать Крым, территории РФ "пропихивается в топ", чтобы сгладить впечатление от Бахмутского (Артёмовского) проигрыша, пишет Discreed.RU.

Discreed.RU: на Крым бросят 14 карательных бригад и пять "самых жестоких" батальонов

Причём в западной прессе противостояние подаётся как "сражение Украины с Россией один на один", битву за Крым, мост и т. д. — это озвучивается даже на фоне постоянных поставок Западом оружия.

"Журналисты NYT и WSJ, как и аналитики RAND и ISW, преподносят конфликт как угодно, только не как прокси-войну НАТО под фальшивым флагом", — отмечают авторы.

"Налицо расширение ВМФ, новые бригады появляются буквально каждый день. Денег для ВСУ у США хватает, так что созданные бригады укомплектованы гаубицами и РСЗО исключительно западного производства. Армия Украины — это типичная форма прокси-НАТО и, скорее всего, подключена к системе управления альянса", — пишут военные специалисты.

Итого, как отмечает издание, на Крым планируется бросить 14 новых "украинско-натовских" бригад общей численностью до 60 тысяч штыков, которые Запад любезно снабдил танками Leopard 2, Challenger 2 и боевыми машинами пехоты CV-90.

Также Зеленский показал, что собрал так называемую Гвардию наступления для захвата Крыма, состоящую из пяти самых жестоких и запрещённых в России батальонов. При этом военные не скрывают, что готовятся работать карателями, в частности, бригада "Лють".

Тем не менее Вашингтон рассматривает запасной вариант класса "Сайгон-3". Он таков:

  • Если российские войска возьмут Одессу и Николаев, Западная часть Украины перейдёт под так называемый временный протекторат Польши.
  • Остатками Украины будут несколько центральных районов со столицей в западной части Киева.

"Этот вариант кажется наиболее вероятным, поскольку после всего случившегося страны как таковой просто не останется", — заключают авторы.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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