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Опрос показал, что более 80% предпочтут мобилизации службу в ЧВК "Вагнер"

1:43
Силовые структуры » Министерство обороны

Более 80% россиян выбрали бы заключить контракт с ЧВК "Вагнер", а не проходить службу в ВС РФ в ходе мобилизации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеграм-каналом "Мюсли Лаврова".

 

Опрос был проведен в связи с видеообращением мобилизованных военнослужащих расформированного 352-го мотострелкового полка. Бойцы попросили основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина принять их в ряды компании. В ответ на запрос издания "Глас Народа" о видеообращении мотострелков петербургский предприниматель рассказал, что уже направил запрос в военные структуры для перевода бойцов в подразделения "музыкантов".

Канал "Мюсли Лаврова" поднял в публикации актуальную проблему: сколько еще военнослужащих хотели бы перейти из подчинения Минобороны РФ на контракт с ЧВК "Вагнер"? Многие читатели в комментариях к опросу объясняли свой выбор тем, что "Минобороны пронизана штабными карьеристами" и бюрократизирована насквозь в то время как командиры "музыкантов" слышат нужды бойцов и успешно сражаются на фронтах СВО.

Подразделения ЧВК "Вагнер" только своими силами сражаются с многотысячным контингентом ВСУ в районе Бахмута (до 2016 года этот город назывался Артемовск). Киевское руководство превратило этот населенный пункт в сплошную линию обороны и стягивает в него резервы со всего фронта. Ранее бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Бахмута и начали наступление на район Ильиновка.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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