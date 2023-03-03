Опрос показал, что более 80% предпочтут мобилизации службу в ЧВК "Вагнер"

1:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Более 80% россиян выбрали бы заключить контракт с ЧВК "Вагнер", а не проходить службу в ВС РФ в ходе мобилизации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеграм-каналом "Мюсли Лаврова".

Опрос был проведен в связи с видеообращением мобилизованных военнослужащих расформированного 352-го мотострелкового полка. Бойцы попросили основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина принять их в ряды компании. В ответ на запрос издания "Глас Народа" о видеообращении мотострелков петербургский предприниматель рассказал, что уже направил запрос в военные структуры для перевода бойцов в подразделения "музыкантов".

Канал "Мюсли Лаврова" поднял в публикации актуальную проблему: сколько еще военнослужащих хотели бы перейти из подчинения Минобороны РФ на контракт с ЧВК "Вагнер"? Многие читатели в комментариях к опросу объясняли свой выбор тем, что "Минобороны пронизана штабными карьеристами" и бюрократизирована насквозь в то время как командиры "музыкантов" слышат нужды бойцов и успешно сражаются на фронтах СВО.

Подразделения ЧВК "Вагнер" только своими силами сражаются с многотысячным контингентом ВСУ в районе Бахмута (до 2016 года этот город назывался Артемовск). Киевское руководство превратило этот населенный пункт в сплошную линию обороны и стягивает в него резервы со всего фронта. Ранее бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Бахмута и начали наступление на район Ильиновка.