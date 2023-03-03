LeSoir: Евросоюз разработал план по стимулированию поставок боеприпасов на Украину

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бельгийские журналисты заявили, что чиновники в Евросоюзе нашли способы ускорить передачу боеприпасов натовского стандарта Киеву. Предположительно, об этом плане расскажет руководитель дипломатии объединения Жозеп Боррель на встрече министров обороны в Стокгольме.

Об идеях западных политиков написали в LeSoir. Чиновники предложили увеличивать компенсацию странам за поставки снарядов на Украину в зависимости от скорости их доставки ВСУ. Известно, что за помощь Киеву власти получают средства Европейского фонда мира.

Вместе с этим, по данным СМИ, политики предложили эффективнее восполнять хранилища боеприпасов в ЕС. Для этого нужно нарастить производственные мощности и предоставить компаниям сырьё, добавили чиновники.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что Западу сложно сохранять единую позицию по поводу конфликта на Украине.