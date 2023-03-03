Осудивший СВО актёр Дмитрий Назаров отказался давать деньги на дроны для ВСУ

Актёр Дмитрий Назаров, который выступил с осуждением специальной военной операции, отказался донатить на украинскую армию.

В интервью на YouTube-канале артист заявил, что есть такие вещи, которые для него лично неприемлемы.

Он добавил, что в соцсетях ему часто предлагают поучаствовать в сборе денег на беспилотники для вооружённых сил Украины (ВСУ), но такие просители получают категорический отказ.

"Я говорю — вы что, с ума сошли, вы серьёзно у меня, россиянина это спрашиваете", — заявил актёр.

Напомним, Назаров недавно был уволен из театра, а затем лишился роли в фильме "12 стульев". Проблемы у него начались после того, как артист стал публиковать свои стихи.