Решающая битва между Россией и Украиной произойдёт этой весной и станет последней до окончания вооружённого конфликта. Такое мнение высказал глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью USA Today.
Представитель киевского режима считает, что Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов, а её экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери.
"Она сменила свою военную цепь командования. Если российская армия не достигнет своих целей этой весной, у России закончатся её инструменты военных действий", — заключил Буданов.
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците вооружения и боеприпасов.
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