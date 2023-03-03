Буданов: решающая битва между РФ и Украиной будет весной и станет последней до окончания СВО

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Решающая битва между Россией и Украиной произойдёт этой весной и станет последней до окончания вооружённого конфликта. Такое мнение высказал глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью USA Today.

Представитель киевского режима считает, что Россия израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов, а её экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери.

"Она сменила свою военную цепь командования. Если российская армия не достигнет своих целей этой весной, у России закончатся её инструменты военных действий", — заключил Буданов.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците вооружения и боеприпасов.