Бежавший из Донецка проукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ряды ВСУ, допустил оговорку по Фрейду. Он в эфире украинского телеканала фактически "признал", что Крым, Донбасс и Киев — это Россия.
"Крым ничем не отличается от Херсонщины, от Донбасса, от Киевской области. Это территория России. Ой, Украины, простите", — высказался Сазонов.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк на встрече с блогерами прямо заявил, что спецоперация закончится в 2023 году. При этом объяснять, на чём основан такой прогноз, он не стал.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ситуация в воздушном пространстве проведения спецоперации может измениться благодаря новейшей разработке ВПК РФ.