Вступивший в ВСУ журналист из Донецка признал в эфире Крым, Донбасс и Киев территорией РФ

Бежавший из Донецка проукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ряды ВСУ, допустил оговорку по Фрейду. Он в эфире украинского телеканала фактически "признал", что Крым, Донбасс и Киев — это Россия.

"Крым ничем не отличается от Херсонщины, от Донбасса, от Киевской области. Это территория России. Ой, Украины, простите", — высказался Сазонов.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк на встрече с блогерами прямо заявил, что спецоперация закончится в 2023 году. При этом объяснять, на чём основан такой прогноз, он не стал.