Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МВД РФ разыскивает уроженца Владивостока Богданова за организацию теракта под Брянском
Миномётчики ВДВ РФ "аккуратно" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ и пехоту противника
Арестович: Rheinmetall не исключает риск прилёта "Калибра" по новому танковому заводу на Украине
NBC: в США для обучения управлению боевыми самолётами прибыли два украинских пилота
Пушков: глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен
РИА Новости: полиция в Артёмовске вынуждала жителей писать антироссийские заявления
American Thinker: американцы хотят видеть такого президента как Путин
В Британии фон дер Ляйен посоветовали утопиться после требования к России
Глава Европарламента заявила, что трибунал над Путиным — это вопрос не "как", а "когда"

Пленный ВСУ Крикливый: после учёбы в Британии нас бросили на передовую без оружия и командиров

1:18
Силовые структуры

Захваченный в плен украинский боевик Евгений Крикливый рассказал, что в рядах ВСУ на передовой царит полная неразбериха, даже обученных за рубежом солдат кидают в бой без оружия.

Пленный ВСУ Крикливый: после учёбы в Британии нас бросили на передовую без оружия и командиров

Военнослужащий пояснил, что три недели проходил стажировку в Великобритании, где изучал медицину, инженерное дело, тактику городских и лесных боёв. После возвращения на Украину про него забыли на три месяца и только затем отправили в зону боевых действий.

Первое же столкновение с ВС РФ закончилась потерей половины боекомплекта, а командир роты и его заместитель были ранены, потому подразделение осталось без начальства. Затем батальон ВСУ передислоцировали, но всё вооружение группировки составлял единственный многоцелевой транспортер-тягач.

"Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна "моталыга" (МТ-ЛБ. — Прим. ред.), и то нам её подарил другой батальон, потому что наша сгорела", — пояснил пленный журналистам агентства РИА Новости.

Ранее российские бойцы записали видео для диверсантов, атаковавших Брянскую область, и предложили им сразиться не с мирными жителями, а с подготовленными солдатами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Шурыгин назвал сильные стороны ВСУ, которые они задействуют в весеннем наступлении

ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.

Шурыгин заявил о тактике наступления войск ВСУ в зоне СВО весной 2023 года
Рогов: в городе Запорожье зреет бунт против режима Зеленского
В Запорожье зреет бунт против режима Зеленского
Опубликовано видео, на котором снайпер ВС РФ одним выстрелом уничтожил боевика ВСУ
Бывший генпрокурор Украины заявил о приказе оставить Бахмут
Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев Март 1917-го, или Большевики без Ленина Александр Широкорад
ВС РФ начали применять новые мощнейшие планирующие бомбы УПАБ-1500Б
В Израиле станут штрафовать за флаг Украины
Американский военный высмеял критику НАТО в адрес Путина
Американский военный высмеял критику НАТО в адрес Путина
Последние материалы
МВД РФ разыскивает уроженца Владивостока Богданова за организацию теракта под Брянском
Миномётчики ВДВ РФ "аккуратно" уничтожили наблюдательный пункт ВСУ и пехоту противника
Арестович: Rheinmetall не исключает риск прилёта "Калибра" по новому танковому заводу на Украине
NBC: в США для обучения управлению боевыми самолётами прибыли два украинских пилота
Пушков: глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен
РИА Новости: полиция в Артёмовске вынуждала жителей писать антироссийские заявления
American Thinker: американцы хотят видеть такого президента как Путин
В Британии фон дер Ляйен посоветовали утопиться после требования к России
Глава Европарламента заявила, что трибунал над Путиным — это вопрос не "как", а "когда"
Ходаковский разоблачил миномётчиков на СВО, которые делали из мин болванки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников