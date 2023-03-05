Пленный ВСУ Крикливый: после учёбы в Британии нас бросили на передовую без оружия и командиров

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Захваченный в плен украинский боевик Евгений Крикливый рассказал, что в рядах ВСУ на передовой царит полная неразбериха, даже обученных за рубежом солдат кидают в бой без оружия.

Военнослужащий пояснил, что три недели проходил стажировку в Великобритании, где изучал медицину, инженерное дело, тактику городских и лесных боёв. После возвращения на Украину про него забыли на три месяца и только затем отправили в зону боевых действий.

Первое же столкновение с ВС РФ закончилась потерей половины боекомплекта, а командир роты и его заместитель были ранены, потому подразделение осталось без начальства. Затем батальон ВСУ передислоцировали, но всё вооружение группировки составлял единственный многоцелевой транспортер-тягач.

"Забросили нас без оружия, без ничего, у нас была одна "моталыга" (МТ-ЛБ. — Прим. ред.), и то нам её подарил другой батальон, потому что наша сгорела", — пояснил пленный журналистам агентства РИА Новости.

Ранее российские бойцы записали видео для диверсантов, атаковавших Брянскую область, и предложили им сразиться не с мирными жителями, а с подготовленными солдатами.