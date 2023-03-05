Полковник вооружённых сил Украины (ВСУ) Пётр Черник раскрыл план киевских властей по захвату Крыма. В эфире львовского ТВ военный объяснил, что штурмовать полуостров нереально, поэтому сначала стоит вымотать соперника вместе с населением Республики.
По мнению Черника, действовать нужно иначе. Главная проблема для Киева — наличие у России Крымского моста. А потому военный предлагает обрушить всю мощь западного оружия именно на эту конструкцию.
Затем уже ВСУ хотели бы приступить к излюбленным методам работы — блокаде и террору. Вопрос физического истощения и боевой группировки, и всего населения Крыма не кажется украинскому полковнику слишком уж сложной задачей.
Ранее сбежавший из Донецка журналист Кирилл Сазонов в эфире украинского телеканала фактически признал, что Крым, Донбасс и Киев — это Россия.
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ВСУ планируют задействовать свои сильные стороны для наступления.