Полковник ВСУ Черник раскрыл план по захвату Крыма: разбомбить мост и задушить блокадой

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник вооружённых сил Украины (ВСУ) Пётр Черник раскрыл план киевских властей по захвату Крыма. В эфире львовского ТВ военный объяснил, что штурмовать полуостров нереально, поэтому сначала стоит вымотать соперника вместе с населением Республики.

По мнению Черника, действовать нужно иначе. Главная проблема для Киева — наличие у России Крымского моста. А потому военный предлагает обрушить всю мощь западного оружия именно на эту конструкцию.

Затем уже ВСУ хотели бы приступить к излюбленным методам работы — блокаде и террору. Вопрос физического истощения и боевой группировки, и всего населения Крыма не кажется украинскому полковнику слишком уж сложной задачей.

Ранее сбежавший из Донецка журналист Кирилл Сазонов в эфире украинского телеканала фактически признал, что Крым, Донбасс и Киев — это Россия.