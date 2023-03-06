Разоблачитель Пентагона Эллсберг: риск ядерной войны США и России чрезвычайно велик

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Прямое ядерное противостояние между Россией и США с большой вероятностью станет итогом украинского конфликта. Такое мнение выразил военспец, разоблачитель Пентагона Дэниел Эллсберг.

По его словам, мировое сообщество ещё не сталкивалось с таким высоким риском начала ядерной войны. Он отметил, что Вашингтон игнорирует призывы РФ перестать поддерживать киевский режим во избежание негативных последствий.

"Нынешний риск ядерной войны настолько велик, что мир никогда такого не видел", — приводит Countercurrents комментарий эксперта.

Эллсберг прославился в качестве разоблачителя Пентагона. Он обнародовал секретные материалы Минобороны США, доказывающие вину Вашингтона в эскалации вьетнамского конфликта.

Ранее американский политик Джеффри Янг заявил, что внешняя политика США способна привести к ядерной войне и гибели человечества.