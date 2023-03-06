Казачий атаман Дьяконов: прорваться в Крым ВСУ не помогут ни "Леопарды", ни "Абрамсы"

Цель весенней кампании для вооружённых сил Украины (ВСУ) будет заключаться в том, чтобы попытаться сдержать российскую армию в Донбассе, одновременно ударив по Приднестровью. Такое мнение высказал Верховный атаман Союза казаков России и зарубежья Николай Дьяконов в своём Telegram-канале

Он отметил, что в Одесской области формируется кулак для наступления, а в Молдавии разжигаются реваншистские настроения.

Киевский режим ошибается, представляя себе, что лёгкая победа над небольшим контингентом российских миротворцев снимет остроту как внутриполитических претензий к украинскому руководству, так и несбывшихся надежд его заокеанских хозяев, добавил атаман.

"И битва будет нелёгкой. Не помогут ни "Леопарды", ни "Абрамсы", ни "Хаймарсы". Все риски просчитаны и учтены. Украинских вояк ждут кровавые сюрпризы", — написал он.

По словам Дьяконова, казаки и армия РФ крепко держат оборону в устье Днепра. И прорваться здесь в Крым ВСУ не смогут. А в перспективе российские военные перейдут в наступление.