Цель весенней кампании для вооружённых сил Украины (ВСУ) будет заключаться в том, чтобы попытаться сдержать российскую армию в Донбассе, одновременно ударив по Приднестровью. Такое мнение высказал Верховный атаман Союза казаков России и зарубежья Николай Дьяконов в своём Telegram-канале
Он отметил, что в Одесской области формируется кулак для наступления, а в Молдавии разжигаются реваншистские настроения.
Киевский режим ошибается, представляя себе, что лёгкая победа над небольшим контингентом российских миротворцев снимет остроту как внутриполитических претензий к украинскому руководству, так и несбывшихся надежд его заокеанских хозяев, добавил атаман.
"И битва будет нелёгкой. Не помогут ни "Леопарды", ни "Абрамсы", ни "Хаймарсы". Все риски просчитаны и учтены. Украинских вояк ждут кровавые сюрпризы", — написал он.
По словам Дьяконова, казаки и армия РФ крепко держат оборону в устье Днепра. И прорваться здесь в Крым ВСУ не смогут. А в перспективе российские военные перейдут в наступление.
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