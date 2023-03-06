Экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что многие жители Европы и Северной Америки перестали бояться вооружённых столкновений.
"Все должны бояться войны", — подчеркнул полковник на своём YouTube-канале.
По словам бывшего советника, люди напрасно считают, что военный конфликт может произойти только вне их страны. Как отметил Макгрегор, страх перед войной со стороны Запада изменит риторику политиков и снизит риск эскалации в отношениях с Москвой.
Ранее полковник армии США сказал, что украинцы не могут управлять западной техникой.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.