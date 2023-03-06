Полковник Макгрегор призвал Европу и США вспомнить о страхе войны

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что многие жители Европы и Северной Америки перестали бояться вооружённых столкновений.

"Все должны бояться войны", — подчеркнул полковник на своём YouTube-канале.

По словам бывшего советника, люди напрасно считают, что военный конфликт может произойти только вне их страны. Как отметил Макгрегор, страх перед войной со стороны Запада изменит риторику политиков и снизит риск эскалации в отношениях с Москвой.

Ранее полковник армии США сказал, что украинцы не могут управлять западной техникой.