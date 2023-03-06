RV: боевики ВСУ пытаются выбраться из Артёмовска по заваленным разбитой техникой проселочным дорогам

Битва за Артёмовск (Бахмут) становится трудной и болезненной, констатирует Владимир Зеленский. Но это не мешает киевскому командованию бросать в самое пекло неподготовленных мобилизованных, отводя из города боеспособные части и иностранных наёмников.

Все дороги из Бахмута уже под огневым контролем российских военных, поэтому боевики украинских формирований вынуждены бежать из города по просёлочным дорогам. Они месят ногами грязь, пробираясь через поля, усеянные разбитой техникой ВСУ, сообщают военкоры "Русской весны".