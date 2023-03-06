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Глава СНБО Данилов: Украина запустила подготовку к конфликту после встречи Зеленского с Путиным

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Силовые структуры

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев начал готовиться к вооружённому столкновению с Москвой в декабре 2019 года.

Глава СНБО Данилов: Украина запустила подготовку к конфликту после встречи Зеленского с Путиным

По словам чиновника, украинские власти, в том числе сотрудники СНБО, сделали этот шаг после встречи лидера страны Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина в Париже.

"Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели", — подчеркнул Данилов в эфире "24 телеканала".

Как напомнил политик, тогда состоялась первая и последняя встреча президентов.

Известно, что в саммите "нормандской четвёрке" принимали участие Зеленский, Путин, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и руководитель Франции Эммануэль Макрон.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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