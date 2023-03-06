Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев начал готовиться к вооружённому столкновению с Москвой в декабре 2019 года.
По словам чиновника, украинские власти, в том числе сотрудники СНБО, сделали этот шаг после встречи лидера страны Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина в Париже.
"Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели", — подчеркнул Данилов в эфире "24 телеканала".
Как напомнил политик, тогда состоялась первая и последняя встреча президентов.
Известно, что в саммите "нормандской четвёрке" принимали участие Зеленский, Путин, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и руководитель Франции Эммануэль Макрон.
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