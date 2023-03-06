Глава СНБО Данилов: Украина запустила подготовку к конфликту после встречи Зеленского с Путиным

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев начал готовиться к вооружённому столкновению с Москвой в декабре 2019 года.

По словам чиновника, украинские власти, в том числе сотрудники СНБО, сделали этот шаг после встречи лидера страны Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина в Париже.

"Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели", — подчеркнул Данилов в эфире "24 телеканала".

Как напомнил политик, тогда состоялась первая и последняя встреча президентов.

Известно, что в саммите "нормандской четвёрке" принимали участие Зеленский, Путин, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и руководитель Франции Эммануэль Макрон.