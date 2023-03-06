Рожин прокомментировал видео с расстрелом ВСУ своего солдата: прозрачная двухходовка

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал странное видео с расстрелом якобы украинскими боевиками своего солдата.

По мнению аналитика, это выглядит скорее как расстрел дезертира с последующим использованием в пропагандистских целях. Например, для поднятия мотивации продолжать сопротивление на фоне массовых сообщений о бегстве из Артёмовска (Бахмута).

Эксперт считает, что остающихся в городе боевиков пытаются запугать картинами расстрелов, чтобы они не сдались в плен.

"Достаточно прозрачная двухходовка привязанная к оперативно-тактической ситуации вокруг Артёмовска", — заключил Рожин.

Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестные военные расстреливают бойца, спокойно курящего в яме, после того, как он произносит националистический лозунг. Некоторые эксперты заявили, что это 100% фейки постановка с целью обвинения России.