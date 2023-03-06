Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал странное видео с расстрелом якобы украинскими боевиками своего солдата.
По мнению аналитика, это выглядит скорее как расстрел дезертира с последующим использованием в пропагандистских целях. Например, для поднятия мотивации продолжать сопротивление на фоне массовых сообщений о бегстве из Артёмовска (Бахмута).
Эксперт считает, что остающихся в городе боевиков пытаются запугать картинами расстрелов, чтобы они не сдались в плен.
"Достаточно прозрачная двухходовка привязанная к оперативно-тактической ситуации вокруг Артёмовска", — заключил Рожин.
Ранее в Сети появилось видео, на котором неизвестные военные расстреливают бойца, спокойно курящего в яме, после того, как он произносит националистический лозунг. Некоторые эксперты заявили, что это 100% фейки постановка с целью обвинения России.
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Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.