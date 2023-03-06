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Зеленский о ситуации под Бахмутом: Или отойти, или продолжать оборону

0:44
Силовые структуры

Владимир Зеленский рассказал, какое решение принял о судьбе Бахмута.

Зеленский о ситуации под Бахмутом: Или отойти, или продолжать оборону

Президент Украины объяснил, что на заседании Ставки спросил у генерала Александра Сырского и главкома Валерия Залужного о ситуации в Бахмуте.

"Или отойти, или продолжать оборону и усиливаться в городе. Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.

Он отметил, что данное решение всецело поддержала Ставка. Зеленский пообещал найти силы для оказания помощи военнослужащим ВСУ, обороняющим Бахмут. 

Ранее Михаил Подоляк заявил, что армия Украина не уйдёт из Бахмута.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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