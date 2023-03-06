Зеленский о ситуации под Бахмутом: Или отойти, или продолжать оборону

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Зеленский рассказал, какое решение принял о судьбе Бахмута.

Президент Украины объяснил, что на заседании Ставки спросил у генерала Александра Сырского и главкома Валерия Залужного о ситуации в Бахмуте.

"Или отойти, или продолжать оборону и усиливаться в городе. Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться", — сказал украинский лидер в своём вечернем обращении.

Он отметил, что данное решение всецело поддержала Ставка. Зеленский пообещал найти силы для оказания помощи военнослужащим ВСУ, обороняющим Бахмут.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что армия Украина не уйдёт из Бахмута.