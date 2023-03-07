Военный эксперт: нужно бить по центрам принятия решений и смотреть, кто вылезет из бункера

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

За каждым обстрелом националистами российской территории должны следовать удары возмездия, "чтобы мало не показалось этим негодяям", заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Специальная военная операция на Украине проводится уже больше года, но ВСУ всё также обстреливают мирные города Донбасса. Командование ВС РФ давно обещает нанести удары по пунктам принятия решений, напомнил полковник в интервью изданию "Украина.ру", но это так и не было реализовано.

"Да вы нанесите удар по этим зданиям, покажите свою мощь, свою силу, покажите, что акты возмездия не заставят себя ждать", — призвал эксперт.

Тогда сразу станет понятно, отметил он, "попрятались ли в бункер" представители украинских властей, как утверждают некоторые российские аналитики.

Ранее в США заявили, что украинские военные оказались не способны управлять поставленной Западом техникой.