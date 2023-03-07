Оккупированные националистами населённые пункты в Луганской Народной Республике, где жители самостоятельно выращивали себе еду в домашних хозяйствах, обречены на голод, заявил представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.
"Выпасы для скота все заминированы. Через приусадебные участки перемещается техника, на многих находятся позиции боевиков", — пояснил военный эксперт в своём Telegram-канале.
Различные международные организации регулярно говорят о помощи жителям в зоне боевых действий, но присылают лишь семена и посадочный картофель, что луганчане считают издевательством и насмешкой.
Ранее украинский аграрий пожаловался, что весной 2023 года в стране будет полностью провалена посевная, так как за год не нашлось замены российским удобрениям.
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