Марочко: ВСУ обрекли на голод жителей в оккупированных сёлах ЛНР

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Оккупированные националистами населённые пункты в Луганской Народной Республике, где жители самостоятельно выращивали себе еду в домашних хозяйствах, обречены на голод, заявил представитель НМ ЛНР Андрей Марочко.

"Выпасы для скота все заминированы. Через приусадебные участки перемещается техника, на многих находятся позиции боевиков", — пояснил военный эксперт в своём Telegram-канале.

Различные международные организации регулярно говорят о помощи жителям в зоне боевых действий, но присылают лишь семена и посадочный картофель, что луганчане считают издевательством и насмешкой.

Ранее украинский аграрий пожаловался, что весной 2023 года в стране будет полностью провалена посевная, так как за год не нашлось замены российским удобрениям.