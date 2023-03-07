Командование ВСУ отправляет больных и раненых боевиков в атаки

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командиры Вооружённых сил Украины отправляют больных и раненых боевиков в атаки.

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Националисты 30-й бригады армии Украины жалуются командованию, что их подразделение потеряло боеспособность из-за абсурдных и некомпетентных приказов офицеров отправлять в атаки против ВС РФ непригодных к службе украинцев. Также сообщается, что все рапорты о предоставлении лечения этих боевиков странно "исчезают".

Украинское командование в курсе проблем с укомплектованностью ВСУ, но игнорирует положение, исполняя приказ президента Владимира Зеленского "не сдавать город".