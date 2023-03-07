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Военспец Широкорад: Украину нужно разделить на четыре части для завершения СВО

1:08
Силовые структуры

Военспец, историк Александр Широкорад предложил план раздела Украины, который поспособствует завершению конфликта.

Военспец Широкорад: Украину нужно разделить на четыре части для завершения СВО

В интервью URA.RU он отметил, что Галичина и центральная часть Украины вместе со столицей должны остаться под контролем киевского режима. Как пояснил эксперт, к России при таком сценарии отойдут ДНР, ЛНР, юг Запорожской области и Одесская область, к Венгрии — Закарпатская область, к Польше — Львовская область и другие территории на западе.

"Плюс, нужно решить проблему с полещуками. Это древний народ. Они разделены между Белоруссией и Украиной", — подчеркнул Широкорад.

Он назвал раздел Украины "единственным логичным и разумным выходом" из конфликта. Однако Вашингтон и его союзники по НАТО вряд ли позволят Киеву согласиться на подобный шаг, указал специалист.

Ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов усомнился в том, что Украина сохранится как государство, ведь вся внешняя политика этой страны вращается вокруг неофашизма.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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