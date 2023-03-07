Военспец Широкорад: Украину нужно разделить на четыре части для завершения СВО

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военспец, историк Александр Широкорад предложил план раздела Украины, который поспособствует завершению конфликта.

В интервью URA.RU он отметил, что Галичина и центральная часть Украины вместе со столицей должны остаться под контролем киевского режима. Как пояснил эксперт, к России при таком сценарии отойдут ДНР, ЛНР, юг Запорожской области и Одесская область, к Венгрии — Закарпатская область, к Польше — Львовская область и другие территории на западе.

"Плюс, нужно решить проблему с полещуками. Это древний народ. Они разделены между Белоруссией и Украиной", — подчеркнул Широкорад.

Он назвал раздел Украины "единственным логичным и разумным выходом" из конфликта. Однако Вашингтон и его союзники по НАТО вряд ли позволят Киеву согласиться на подобный шаг, указал специалист.

Ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов усомнился в том, что Украина сохранится как государство, ведь вся внешняя политика этой страны вращается вокруг неофашизма.