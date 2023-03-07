Военспец, историк Александр Широкорад предложил план раздела Украины, который поспособствует завершению конфликта.
В интервью URA.RU он отметил, что Галичина и центральная часть Украины вместе со столицей должны остаться под контролем киевского режима. Как пояснил эксперт, к России при таком сценарии отойдут ДНР, ЛНР, юг Запорожской области и Одесская область, к Венгрии — Закарпатская область, к Польше — Львовская область и другие территории на западе.
"Плюс, нужно решить проблему с полещуками. Это древний народ. Они разделены между Белоруссией и Украиной", — подчеркнул Широкорад.
Он назвал раздел Украины "единственным логичным и разумным выходом" из конфликта. Однако Вашингтон и его союзники по НАТО вряд ли позволят Киеву согласиться на подобный шаг, указал специалист.
Ранее депутат Госдумы Владимир Шаманов усомнился в том, что Украина сохранится как государство, ведь вся внешняя политика этой страны вращается вокруг неофашизма.
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