Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поддерживать Украину США и другим странам Запада надо продолжать, иначе может пролиться кровь американцев.
Он утверждает, что происходящее сейчас в Европе — это битва Украины за существование и независимость. Кирби задался вопросами: что будет, если западные страны прекратят помогать Киеву, и что станет следующим завоеванием Владимира Путина?
"Сколько ещё придется заплатить, в том числе американской кровью? Президент (США Джо Байден — Прим. ред.) уверен, что это будет стоить нам в разы дороже того, во сколько обходится сейчас поддержка Украины на поле боя", — эмоционально высказался представитель Белого дома на брифинге.
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