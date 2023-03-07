Белый дом: Кирби заявил о гибели американцев в случае прекращения поддержки Украины

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поддерживать Украину США и другим странам Запада надо продолжать, иначе может пролиться кровь американцев.

Он утверждает, что происходящее сейчас в Европе — это битва Украины за существование и независимость. Кирби задался вопросами: что будет, если западные страны прекратят помогать Киеву, и что станет следующим завоеванием Владимира Путина?

"Сколько ещё придется заплатить, в том числе американской кровью? Президент (США Джо Байден — Прим. ред.) уверен, что это будет стоить нам в разы дороже того, во сколько обходится сейчас поддержка Украины на поле боя", — эмоционально высказался представитель Белого дома на брифинге.