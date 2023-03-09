Сегодня, 9 марта, по Украине ночью нанесён удар. В Днепропетровске зарево от пожара на объектах критической инфраструктуры, взрывы слышны и в Киевской области.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Также сообщается о прилётах в Харькове и Одессе. Там тоже начались мощные пожары. В Харькове и области насчитали уже около 15 взрывов. В Одесской области есть попадание в объект энергетической системы, также повреждены дома. Пострадавших нет, цитируют военкоры местную власть.
Прилёты в Запорожской, Хмельницкой, Житомирской, Полтавской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Часть взрывов — это попытки украинских противовоздушных систем перехватить российские ракеты и "Герани".
Также поступила информация, что ракеты X-22 с акватории Чёрного моря зашли в воздушное пространство Украины, замечены они над Одесской и Николаевской областями.
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