Пригожин доложил о полном освобождении Дубово-Василевки силами ЧВК "Вагнер"

Бойцы частной военной компании "Вагнер" установили контроль над селом Дубово-Василевка в Донецкой Народной Республике, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
По его словам, в четверг "вагнеровцы" выбили украинских военных из населенного пункта. Бои сейчас идут на окраине Дубово-Василевки.
"Вся территория населенного пункта под нами", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".
Напомним, вчера начальник артиллерии ЧВК "Вагнер" доложил Пригожину о нехватке боеприпасов. Он акцентировал внимание на том, что дефицит снарядов вынуждает "музыкантов" отказываться от прежнего объема выполнения огневых задач.
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