Пригожин доложил о полном освобождении Дубово-Василевки силами ЧВК "Вагнер"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Бойцы частной военной компании "Вагнер" установили контроль над селом Дубово-Василевка в Донецкой Народной Республике, заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

По его словам, в четверг "вагнеровцы" выбили украинских военных из населенного пункта. Бои сейчас идут на окраине Дубово-Василевки.

"Вся территория населенного пункта под нами", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Напомним, вчера начальник артиллерии ЧВК "Вагнер" доложил Пригожину о нехватке боеприпасов. Он акцентировал внимание на том, что дефицит снарядов вынуждает "музыкантов" отказываться от прежнего объема выполнения огневых задач.