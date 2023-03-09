Генерал Ёсиаки Яно: к августу 2023 года войска ВС РФ разгромят ВСУ

Японский отставной генерал Ёсиаки Яно считает, что российская армия уже выигрывает битву на Украине, так как превосходит украинскую и технически, и тактически, и логистически.

Он отметил, что есть все предпосылки к тому, что конфликт на Украине движется к завершению, Киев же станет его проигравшей стороной. Как отметил полковник армии США Дуглас Макгрегор, потери ВСУ на данный момент составили уже 75%, армия истощена, несмотря на постоянную военную поддержку Запада.

"Поскольку военный конфликт на Украине затянулся, решающим фактором, определяющим ход сражения, становится материально-техническое обеспечение обеих сторон, особенно их способность поставлять на фронт боеприпасы — различные ракеты, в том числе для РСЗО, и артиллерийские снаряды. В этом отношении российская армия значительно превосходит украинскую", — пишет Яно в материале для JBpress.

Джо Байден пообещал поставить Киеву большое количество тяжёлой техники, но у НАТО его просто нет в тех объёмах, которые требуются для перелома хода СВО. Некоторая часть танков уже прибыла на Украину, пишут СМИ. Вступить в бой техника сможет в августе 2023 года, но, исходя из обстановки на линии боевого соприкосновения, к этому времени армия России уже разгромит ВСУ, Киев будет побеждён, считает генерал.

"Даже если некоторые из обещанных танков прибудут на Украину раньше, времени на обучение экипажей и групп технической поддержки не хватит. Кроме того, туда поступят разные типы бронетехники из разных стран, а это серьезный недостаток, который осложняет систему военной логистики", — заключил Яно, указав на тот факт, что техника не поможет остановить наступление ВС РФ.