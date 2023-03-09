Рядовой Магомедшапиев спас пятерых раненых бойцов под миномётным огнём ВСУ

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнослужащему из Дагестана Шамилю Магомедшапиеву удалось спасти пятерых раненых сослуживцев во время миномётного обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Морские пехотинцы выполняли задачи по освобождению одного из населённых пунктов. Во время обороны боевики ВСУ открыли мощный миномётный огонь по российским солдатам.

"Рядовой Шамиль Магомедшапиев вынес на себе из-под шквального огня пятерых раненых военнослужащих и эвакуировал их в полевой медицинский отряд. Благодаря мужеству и самоотверженности бойца удалось спасти пять жизней", — говорится в сообщении.